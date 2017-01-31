События

13:02 31.01.2017

Главы МИД Украины и Дании из-за обстрелов боевиками не могут попасть в Широкино

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что он вместе с датским коллегой Андерсом Самуэльсеном не могут попасть в Широкино (Донецкая обл.) из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков.

"Из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск не можем попасть с датским коллегой в Широкино", - написал П.Климкин в микроблоге в Twitter.

Как сообщалось, министры иностранных дел Украины и Дании во вторник утром вылетели в Мариуполь (Донецкая обл.).

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