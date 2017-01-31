Киев направил ноту российской стороне с требованием освободить адвоката Курбединова

Министерство иностранных дел Украины направило ноту российской стороне относительно незаконного задержания крымского адвоката, защищающего права членов Меджлиса крымскотатарского народа Эмиля Курбединова.

Как сообщила спикер МИД Марьяна Беца, также вопрос освобождения Э.Курбединова будет затронут в рамках заседаний международных организаций на этой неделе. "Мы направили ноту российской стороне относительно незаконного задержания Эмиля Курбединова с требованием освободить его, также этот вопрос будет затронуто на этой неделе в рамках заседаний всех международных организаций ООН, ОБСЕ, Совета Европы", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Дипломат проинформировала, что в четверг, 2 февраля, в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ вопрос освобождения заложников будет стоять в повестке дня.

"Незаконное задержание и Николая Полозова и Эмиля Курбединова, адвоката наших политзаключенных в оккупированном Крыму, это уже новый уровень репрессий и запугивания со стороны оккупационных властей. Первоочередная цель - это запугать жителей Крыма: этнических татар, украинцев, самих адвокатов. И второе – это снизить уровень возможности защиты наших политзаключенных в оккупированному Крыму. МИД решительно осуждает такие действия оккупационной власти", - заявила М.Беца.

М.Беца подчеркнула необходимость размещения на территории оккупированного Крыма независимой наблюдательной миссии, которая бы смогла дать объективную оценку соблюдению прав человека в Крыму.

Спикер МИД также отметила, что российской стороной чаще всего игнорируются дипломатические обращения Украины. "Все эти документы мы собираем как доказательную базу для дальнейшего дополнения нашей фактологической базы будущих исков и для тех (исков – ИФ), которые уже начаты", - рассказала М.Беца.

Как сообщалось, 26 января силовики, представившиеся сотрудниками центра "Э" МВД Крыма, задержали Э.Курбединова, провели обыски у него в офисе и по месту жительства, где зарегистрирована адвокатская коллегия. Из помещения суда Э.Курбединова увели под охраной, арестовав на 10 суток.