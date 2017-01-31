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12:20 31.01.2017

Замглавы МИД Украины обсудил с генсеком ОБСЕ доступ СММ на неподконтрольную территорию и бюджет миссии на 2017 год

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Дзанньером вопросы обеспечения беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии (СММ) но временно неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы.

Как сообщается на официальном сайте МИД Украины во вторник, также стороны обсудили вопрос создания новых передовых патрульных баз СММ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей для предупреждения поставок через границу из РФ военной техники, боеприпасов и боевиков.

Во время встречи также обсуждались вопросы деятельности СММ, в частности, формирование бюджета Миссии на 2017 г., необходимость усиления ее операционных возможностей, в т.ч. оснастки средствами наблюдения для мониторинга режима прекращения огня и верификации отвода тяжелого вооружения в соответствии с Минскими договоренностями.

Киев. 31 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Дзанньером вопросы обеспечения беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии (СММ) но временно неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы.

Как сообщается на официальном сайте МИД Украины во вторник, также стороны обсудили вопрос создания новых передовых патрульных баз СММ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей для предупреждения поставок через границу из РФ военной техники, боеприпасов и боевиков.

Во время встречи также обсуждались вопросы деятельности СММ, в частности, формирование бюджета Миссии на 2017 г., необходимость усиления ее операционных возможностей, в т.ч. оснастки средствами наблюдения для мониторинга режима прекращения огня и верификации отвода тяжелого вооружения в соответствии с Минскими договоренностями.

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