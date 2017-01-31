Потери противника в районе Авдеевки составили 10 убитых и 25 раненых

Ситуация в районе промышленной зоны Авдеевки остается самой напряженной, противник понес потери в результате ответа сил АТО – 10 убитых и 25 раненых, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной и характеризуется осуществлением противником провокационных и демонстрационных обстрелов позиций подразделений сил АТО с применением танков, артиллерии, минометов и стрелкового оружия с наибольшей интенсивностью на Донецком направлении. Наиболее острой остается ситуация в районе промышленной зоны Авдеевка. Вследствие ударов в ответ сил АТО потери противника составили: убитыми - 10 и ранеными - 25 военнослужащих из состава 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк) ВС РФ", - говорится в сообщении ГУР (по состоянию на 31 января) на странице в "Фейсбуке".

По данным разведки, потери в подразделениях и частях 1 АК ВС РФ заставляют командование корпуса предпринимать меры для пополнения некомплекта личного состава. Командование 1 АК ВС РФ приняло решение относительно приема на службу лиц с травмами и увечьями, не мешающими выполнению задач во время боевых действий.

30 января в Донецкую клиническую больницу им.Калинина поступило указание командования российско-оккупационных войск срочно выписать больных военнослужащих, которые были госпитализированы на прошлой неделе.