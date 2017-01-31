События

12:09 31.01.2017

Есть предварительная информация о режиме тишины в Авдеевке с 12.00

По предварительной информации, с 12.00 в Авдеевке будет установлен режим тишины, после чего сразу же начнутся работы по восстановлению энергоснабжения города, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"По состоянию на 11:40 вторника боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Режима тишины все еще нет. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. Есть предварительная информация о наступлении режима тишины в 12.00. Ремонтные бригады готовы сразу начать работы по восстановлению линий электропередач", - написал П.Жебривский на свой странице в соцсети Facebook во вторник.

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