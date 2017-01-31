События

10:53 31.01.2017

Хозяйка дома, где родился Гитлер, обжалует в конституционном суде Австрии решение парламента об экспроприации здания

Герлинда Помер, владелица дома, в котором родился Адольф Гитлер, намерена обжаловать в конституционном суде Австрии решение парламента об экспроприации дома в пользу государства, сообщает во вторник австрийская газета "Курир".

"В крайнем случае, дело может зайти так далеко, что решение будет признано недействительным", - цитирует издание представителя суда.

Ранее французская газета "Фигаро" сообщила, что австрийский парламент принял закон, позволяющий властям экспроприировать дом на западе страны.

Речь идет о доме в городе Браунау-ам-Инн в федеральной земле Верхняя Австрия, где первые три года своей жизни провел Гитлер.

В течение долгого времени шла юридическая борьба с владелицей дома, которая неоднократно отказывалась продавать здание государству.

Ранее глава МВД Австрии Вольфганг Соботка высказался в пользу того, чтобы его снести, в то время как федеральный канцлер Кристиан Керн и вице-канцлер Райнхольд Миттерленер высказали сомнение в необходимости сноса здания, отметив, что могут возникнуть определенные проблемы в виду того, что оно является объектом исторического наследия.

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