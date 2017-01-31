События

10:52 31.01.2017

В ответ на иммиграционный указ Трампа Тегеран учредил комитет по делам иранцев за границей

Иранские власти создали специальный комитет, который будет заниматься урегулированием проблем, которые могут возникнуть у граждан страны за рубежом в связи с временным запретом на въезд в США, сообщил во вторник телеканал "Пресс-ТВ".

По словам представителя иранского МИД Бахрама Касеми, эта мера принята в связи с указом американского президента Дональда Трампа, который ограничивает въезд в США жителей ряда государств, в том числе Ирана.

"Комитет начал работу, мы надеемся, что он примет дополнительные подходящие меры в связи со сложившейся ситуацией", - сказал Б.Касеми.

Он добавил, что комитет уже разослал в посольства Ирана в разных странах мира постановления, которые призывают "отстаивать достоинство иранцев, находящихся за границей, в особенности тех, у кого возникли проблемы в США".

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

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