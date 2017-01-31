В очередях в украинские детсады остается 79 тыс. детей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в 2016 году в Украине было создано 27 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях при существующей очереди в 79 тыс. детей.

"Имея на сегодняшний день общую очередь в украинских городах, селах, районах и областях в 79 тыс. детей, необходимо констатировать, что в завершившемся 2016 году в Украине было создано 26,5 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях", - сказал В.Гройсман в ходе круглого стола на тему "Приоритетные направления деятельности в области образования и науки" в рамках обсуждения проекта Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года во вторник в Киеве.

Премьер отметил, что необходимо ускорить создание мест в детсадах, чтобы охватить дошкольным образованием всех детей.