События

10:51 31.01.2017

В очередях в украинские детсады остается 79 тыс. детей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в 2016 году в Украине было создано 27 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях при существующей очереди в 79 тыс. детей.

"Имея на сегодняшний день общую очередь в украинских городах, селах, районах и областях в 79 тыс. детей, необходимо констатировать, что в завершившемся 2016 году в Украине было создано 26,5 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях", - сказал В.Гройсман в ходе круглого стола на тему "Приоритетные направления деятельности в области образования и науки" в рамках обсуждения проекта Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года во вторник в Киеве.

Премьер отметил, что необходимо ускорить создание мест в детсадах, чтобы охватить дошкольным образованием всех детей.

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