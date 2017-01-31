События

10:48 31.01.2017

Постпред Украины призывает ОБСЕ созвать совещание Постоянного совета для обсуждения ситуации в Авдеевке во избежание гуманитарной катастрофы

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук обратился с письмом к председателю Постоянного совета ОБСЕ Клеменсу Кою из-за обострения ситуации в Авдеевке и призвал созвать совещание совета для обсуждения данного вопроса.

"Мы призываем государства-участники ОБСЕ активизировать свое политическое и дипломатическое давление на Россию, чтобы вынудить ее остановить опасную эскалацию на территории Донбасса и предотвратить ужасную гуманитарную катастрофу в регионе. …Делегация от Украины просит созвать совещание Постоянного совета для рассмотрения ситуации, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу", - говорится в письме И.Прокопчука, размещенном на сайте постоянного представительства Украины при ОБСЕ.

Он указал, что на протяжении последних дней российские силы пытаются захватить позиции Вооруженных сил Украины в Авдеевке, обстрелы продолжаются и жилые районы Авдеевки также под атакой.

И.Прокопчук напомнил в письме о повреждении последней линии электропередачи на Авдеевском коксохимическом заводе, из-за чего город остался без тепла, электроэнергии и водоснабжения.

"Мы настаиваем на том, чтобы Российская Федерация взяла на себя ответственность за выполнение своих обязательств и прекратила свои агрессивные действия в Авдеевской промышленной зоне и на Донбассе в целом. Режим прекращения огня и безопасность крайне необходимы для гражданского населения", - подчеркивается в письме к председателю Постоянного совета ОБСЕ.

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