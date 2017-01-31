СММ ОБСЕ констатирует рост случаев обстрелов Авдеевки и фиксирует наличие танков и гаубиц

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала наличие танков и гаубиц возле Авдеевки, а также отметила увеличение случаев нарушений режима тишины.

"СММ ОБСЕ наблюдала танки&гаубицы возле Авдеевки, в нарушение соответствующих линий отвода, зенитно-ракетный комплекс возле Анновки", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Твиттере во вторник утром.

В отчете спецмиссии за 29 января относительно ситуации в Авдеевке и прилегающих районах указано: "Камера СММ в Авдеевке зафиксировала множественные взрывы неопределенного происхождения, трассирующие снаряды и пролетавшие снаряды в 2–6 км к юго-юго-востоку, при этом сначала было зафиксировано 15 снарядов с северо-запада на юго-восток. После этого, за период времени более двух часов, камера зафиксировала 28 взрывов неопределенного происхождения в 4–6 км к востоко-юго-востоку и юго-востоку".

Находясь в Авдеевке более четырех часов, наблюдатели слышали 416 взрывов неопределенного происхождения в 2–5 км к востоко-юго-востоку, а также множественные очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.