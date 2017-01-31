События

07:42 31.01.2017

Президент поставил координационному центру дополнительные задачи - Жебривский

Президент Украины Петр Порошенко по актуализированной информации о ситуации в Авдеевке поставил задачи координационному центру.

"По срочному прибытию из Берлина, президент снова позвонил в Авдеевку для получения актуальной информации о ситуации в городе. Президент поставил дополнительные задания перед координационным центром", - сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Фейсбук.

По словам главы ОВГА, в 6:00 в Авдеевку прибыли дополнительные подразделения ГСЧС с необходимым оборудованием и материальным обеспечением. Прибыли также дополнительные подразделения национальной полиции и Нацгвардии. Также прибыли ремонтные службы облэнерго и облгазов.

"По состоянию на 7:00 в Авдеевке развернуто 7 пунктов обогрева населения. С 7 утра началась выдача горячего завтрака. Запасом питьевой воды город обеспечен. Благодаря Коксохиму, в теплосети поддерживается температура теплоносителя на уровне 35 градусов на входе, 29 - на выходе", - подчеркнул П.Жебривский.

Как сообщалось, в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение, создан областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города.

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