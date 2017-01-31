События

07:28 31.01.2017

Мирный житель Авдеевки ранен в ходе обстрелов – Аброськин

В результате обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель.

"В 5 часов утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения. Доставлен в больницу", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук во втрорник утром.

Он также отметил, что лично проверил работоспособность колл-центр "102" и посоветовал обращаться за помощью.

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