Мирный житель Авдеевки ранен в ходе обстрелов – Аброськин

В результате обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель.

"В 5 часов утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения. Доставлен в больницу", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук во втрорник утром.

Он также отметил, что лично проверил работоспособность колл-центр "102" и посоветовал обращаться за помощью.