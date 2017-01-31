Температура в квартирах Авдеевки не ниже 15 градусов, в городе работают пункты обогрева – ГСЧС

Температура воздуха в квартирах Авдеевки поддерживается на уровне 15-16 градусов тепла, отсутствует электро и водоснабжение по состоянию на 7 часов вторника.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, социально-значимые объекты Авдеевки обеспечены автономными средствами электропитания и продолжают функционировать в штатном режиме. Обеспечено минимальное давление и температуру теплоносителя (до +40 градусов) в системе теплоснабжения города.

Организовано функционирование 11 пунктов обогрева в которых возможно оказать помощь более 1000 гражданам.

Предварительно ремонтно-восстановительные работы планируется начать 31 января аварийными бригадами ООО "ДТЭК высоковольтные сети", после согласования с Совместным центром контроля и координации и ОБСЕ. Всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 54 единиц техники и 229 человек, из них от ГСЧС 30 ед. техники и 90 человек.

Организовано взаимодействие служб и работа оперативного штаба по минимизации негативных последствий.

Как сообщалось, в 18:35 понедельника в результате боевых действий произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ "Макеевская 1 - АКХЗ № 2". В результате отключения высоковольтной линии прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.