В Белом доме советуют не согласным с миграционным указом Трампа сотрудникам госдепа одуматься или искать другую работу

Сотрудникам госдепа, не согласным с инициативой президента Дональда Трампа по ограничению въезда в США жителей ряда государств, следовало бы либо изменить свою позицию, либо искать другую работу, заявил в понедельник представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Либо они должны принять эту программу, либо пусть уходят", - сказал он на брифинге.

Ранее американские СМИ сообщили, что группа американских дипломатов подготовила докладную записку для внутреннего пользования, в которой подвергает критике указ Д.Трампа о вводе ограничений на въезд из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, передает в понедельник телеканал Си-Эн-Эн.

"(Запрет) не приведет к достижению поставленной цели - защите американского народа от террористических нападений со стороны иностранных граждан, допущенных в США", - приводит телеканал выдержки из проекта документа.

В документе также отмечается, что подписанный указ "противоречит основным американским и конституционным ценностям, которые мы как госслужащие, клялись поддерживать".

Дипломаты также подчеркивают, что новый указ "незамедлительно испортит отношения со странами, правительства которых являются важными союзниками и партнерами в борьбе с терроризмом на региональном и глобальном уровнях".

Документ, согласно данным телеканала Си-Эн-Эн, подписали несколько десятков дипломатов.

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.