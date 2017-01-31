События

05:05 31.01.2017

Пенсионный фонд начислил почти 1 млн грн пенсий "мертвым душам" в Харькове – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №5 начала уголовное производство по факту служебной халатности (ч.1 ст.367 УК Украины) относительно должностных лиц Пенсионного фонда Украины в области.

"Досудебным расследованием установлено, что в разные периоды времени с 2010 года по ноябрь 2016 года, сотрудники Пенсионного фонда начисляли пенсию 20 умершим людям. Таким образом, пенсионерам, которых уже нет в живых, выплатили почти 1 млн грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В информации отмечается, что в результате вмешательства прокуратуры и управления защиты экономики ГУ Нацполиции в области со счетов банков и физическими лицами, которые неправомерно получали пенсию своих близких, уже возвращено 731 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается. Его проводит Нацполиция. Прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

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