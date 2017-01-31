События

01:57 31.01.2017

Снегопад оставил без света тысячи семей на западе Грузии

Интенсивный снегопад, который третьи сутки продолжается в Грузии, создал особые проблемы в Аджарии и ряде регионов на западе страны, где часть населения осталась без электроэнергии, введены ограничения на передвижение транспорта, нарушен учебный процесс в школах.

Как сообщают грузинские СМИ, высота снежного покрова в Батуми и низменных районах Аджарии составляет до полуметра, а в высокогорье - двух метров. Снег повредил линии электропередачи, из-за чего на территории автономной республики без света остались более 5 тысяч абонентов компании Energo-Pro Georgia.

Подача электроэнергии ограничена также и в части соседних с Аджарией регионов Гурии, Самегрело и Имерети. Представитель Energo-Pro Georgia Гига Мамисашвили вечером в эфире телеканала "Имеди" заявил, что "технические бригады компании работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстро восстановить энергоснабжение обесточенных абонентов".

Из-за непогоды уже третий день в Батуми закрыт международный аэропорт, второй день парализован морской порт. "По существующему прогнозу, погода улучшится только к концу дня 1 февраля, после чего порт возобновит работу в обычном режиме", - сказал журналистам капитан Батумского морского порта Тенгиз Габилия.

В ряде районов, особенно в высокогорной Аджарии, снег перекрыл дороги, в результате чего во многих школах пришлось приостановить учебный процесс. В частности, в Хулойском, Шуахевском, Кедском, Хелвачаурском, а также в Кобулетском районах в понедельник сорвались занятия в 76 школах, были закрыты большинство детских садов.

По информации СМИ, во многих местах на помощь службам муниципалитетов к работам по уборке снега подключилось население, в том числе молодежь и спортсмены.

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