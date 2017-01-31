АКХЗ в условиях катастрофической нехватки ресурсов пытается сохранить отопление города до утра

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) испытывает нехватку ресурсов, необходимых для отопления города.

"Пытаемся в условиях катастрофической нехватки коксового газа удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра, 3 и 4 коксовые цехи законсервированы, но дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится природный газ. Много природного газа", - написал генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов на своей странице в Фейсбук.

"По аналогии с февралем 2014 года- примерно 18 тыс. кубов в час, для того, чтобы сохранить город Авдеевку и АКХЗ и не допустить гуманитарной и экологической катастрофы", - подчеркнул гендиректор предприятия.