В Авдеевке создан областной координационный центр – глава Донецкой ОВГА

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в Авдеевке создан областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города.

"Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

П.Жебривский отметил, что из Германии в Авдеевку звонил президент Украины Петр Порошенко, также был звонок от премьер-министра Владимира Гройсмана. "После детального ознакомления с ситуацией, Петр Порошенко поставил перед только что созданным координационным комитетом очень четкие задачи по поддержке надлежащей жизнедеятельности города и ликвидации последствий обстрелов", - указал глава ОВГА.