Ремонтные бригады готовы к восстановлению энергоснабжения Авдеевки сразу после прекращения обстрелов

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что ремонтные бригады готовы к восстановлению энергоснабжения Авдеевки Донецкой области сразу после прекращения обстрелов со стороны боевиков.

"Фактически у нас сформированы все бригады для того, чтобы выйти на место, в "серую", так называемую, зону для того, чтобы провести все ремонтные работы, но мы понимаем, что ситуация там является непригодной чтобы выйти, потому что есть обстрелы. Как только обстрелы будут прекращены, как только будет возможность выйти и возобновить энергоснабжение", - сказал он в эфире ICTV в понедельник.

Премьер отметил, что восстановление энергоснабжения будет означать запуск теплоснабжения, а также возможность запуска Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), крупнейшего в Европе коксохимического предприятия, входящего в группу "Метинвест".

По его словам, на данный момент ведутся работы по организации пунктов обогрева и обеспечения ресурсами больницы.

"Мы готовим резервные варианты: транспорт, перевозки, чтобы на время ремонта обеспечить людей всем необходимым", - сказал премьер.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность частичной эвакуации жителей Авдеевки, В.Гройсман сказал, что рассматривает все варианты.

Премьер подчеркнул, что ситуация в городе является очень сложной и правительство мониторит ее поминутно.

Он добавил, что для избегания замерзания воды в системе отопления будут приниматься меры для обеспечения ее циркуляции.