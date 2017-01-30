События

19:28 30.01.2017

Обстрел боевиками Авдеевки квалифицирован как теракт

Обстрел г.Авдеевка Донецкой области, осуществленный незаконными вооруженными формированиями 29 января, квалифицирован по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В сообщении подчеркивается, что боевики нанесли целеустремленный огневой удар по жилым кварталам г.Авдеевка, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица, и в результате обстрела ранения получили трое мирных жителей. Всем им в настоящее время оказана медицинская помощь.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Процессуальное руководство досудебным расследованиям осуществляет прокуратура Донецкой области.

Как сообщили ранее в Минобороны, 29 января в зоне АТО погибли 5 и получили ранения и травмы 14 военнослужащих ВСУ, при чем подавляющее большинство понесенных потерь пришлись на бои в Авдеевке.

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