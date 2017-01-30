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18:53 30.01.2017

Апелляционный суд признал противоправной бездеятельность мэра Львова и горисполкома в вопросе закрытия свалки в Грибовичах

Львовский апелляционный административный суд признал противоправной бездеятельность мера Львова и горисполкома, не обеспечивших закрытие свалки в Грибовичах и ее рекультивацию, а также в вопросе выбора нового участка под полигон твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Как указано в сообщении, таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на решение Львовского окружного административного суда.

Истец требовал обязать исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить эксплуатацию Грибовичской свалки и прекратить туда вывоз отходов из Львова. Также прокуратура требовала признать противоправной бездеятельность властей Львова в вопросе закрытия полигона, проведения его рекультивации и выбора земельного участка под новый полигон.

Первое требование прокуратуры суд первой инстанции удовлетворил, а второе отклонил. После этого прокуратура подала жалобу в апелляционный суд.

Как сообщалось, 30 января глава Львовской областной государственной администрации подписал распоряжение о передаче коммунальному предприятию Львовского городского совета "Збыранка" земельного участка площадью более 12 га под строительство нового комплекса по утилизации и переработке отходов.

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