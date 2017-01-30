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18:48 30.01.2017

Генпрокуратура Украины еще не получила от РФ запрос на экстрадицию Церцвадзе

Генеральная прокуратура Украины до сих пор не получила от российской стороны запрос на экстрадицию бывшего бойца полка "Азов", гражданина Грузии Гии Церцвадзе, поэтому экстрадиционная проверка еще не начиналась, сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"Я хотел бы отметить, что мы до этого момента не получили запрос из Российской Федерации о выдаче этого гражданина Грузии. Как только мы получим запрос о выдаче господина Церцвадзе – мы начнем экстрадиционную проверку. Как только мы проверим наличие факторов, которые могут препятствовать выдаче этого гражданина Грузии в Российскую Федерацию, мы примем соответствующее процессуальное решение", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, Г.Церцвадзе, разыскиваемый Интерполом по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ, был задержан 15 января в аэропорту "Киев" (Жуляны), после чего Соломенский районный суд Киева применил к нему временный арест сроком на 40 суток.

23 января защита Г.Церцвадзе обжаловала его арест.

27 января в прокуратуре Киева рассказали, что упразднили временный арест Г.Церцвадзе по поручению Генеральной прокуратуры Украины, в этот же день он был освобожден из Лукьяновского следственного изолятора.

Решение об экстрадиции Г.Церцвадзе в Российскую Федерацию Генеральная прокуратура Украины должна принять в течение 40 суток, сообщила его адвокат Ксения Проконова. По ее словам, 40 суток начинаются с 15 декабря 2016 года и истекают 23 февраля в 16:35.

Адвокат подчеркнула, что жизни и здоровью Г.Церцвадзе угрожает экстрадиция в РФ, уточнив, что в России ему грозит смертная казнь. Она также рассказала, что Г.Церцвадзе ранее просил руководство Украины предоставить ему украинское гражданство, а также подал документы о предоставлении ему статуса беженца.

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