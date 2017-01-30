События

18:47 30.01.2017

Трое украинских военных погибли, 20 ранено и травмировано с начала суток в зоне АТО

Трое украинских военнослужащих погибли, 17 получили ранения и еще трое травмы вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в зоне проведения антитеррористической операции в понедельник, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом зафиксировано 37 обстрелов. К сожалению, трое наших военных погибло, семнадцать ранено и трое травмировано", - сообщается в сводке по состоянию на 18:00 понедельника, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Как отмечается в сводке, на донецком направлении в понедельник боевики многократно обстреливали г.Авдеевка, пгт Новотроицкое Волновахского района, пгт Луганское Бахмутского района, поселки Невельское и Опытное Ясиноватского района с использованием 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. "По Пескам и Авдеевке на протяжении дня огонь вели танки", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении боевики обстреливали с.Водяное Новоазовского района из 152-мм артиллерии, с.Лебединское Новоазовского района и г.Красногоровка Марьинского района - из минометов. Села Павлополь, Широкино и Водяное Волновахского района, пгт Талаковка и с. Гнутово Мариупольского горсовета были в понедельник обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия.

Об обстрелах на луганском направлении не сообщается.

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