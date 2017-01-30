Пассажиропоток муниципального транспорта в Киеве вырос на 7% после повышения частниками тарифов

Пассажиропоток в общественном коммунальном транспорте Киева вырос на 7% в связи с повышением частными перевозчиками цен на проезд в маршрутках.

Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на директора ее департамента транспортной инфраструктуры Сергея Майзеля, теперь ежедневно столичные автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят 1,7 млн киевлян, а еще 1,5 млн жителей и гостей столицы пользуются услугами метрополитена.

"7% – это очень весомо для коммунального предприятия "Киевпастранс". Главное, оно справляется с такой нагрузкой. К тому же ровно месяц назад начали свою работу ночные маршруты, за этот месяц предприятие перевезло 10 тыс. пассажиров", – напомнил он.

С.Майзель также отметил, что в Киеве началась Неделя транспорта. Профессиональная комиссия во главе с киевским городским головой Виталием Кличко будет проверять достижения и недостатки коммунальных структур в области транспортной инфраструктуры.

Как сообщалось, в Киеве стоимость проезда в частных маршрутках увеличилась на 1 грн, но тарифы на проезд в коммунальных троллейбусах, трамваях и автобусах остаются прежними.