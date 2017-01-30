События

18:42 30.01.2017

Агентство ООН по делам беженцев передало в Луганск стройматериалы для местных жителей

Конвой Агентства ООН по делам беженцев в эти выходные доставил строительные материалы для жителей неподконтрольных украинскому правительству территорий Луганской области, чьи дома были повреждены или разрушены во время конфликта.

"Конвой, организованный Агентством при поддержке Логистического кластера ООН, прибыл в субботу (28 января – ИФ) и привез более 500 метрических тонн груза на склад Агентства в Луганске. 24 грузовика доставили около 22 тысяч листов шифера для крыш, позволит продолжить программу восстановления жилья в регионе и восстановить еще 200 домохозяйств", - говорится в пресс-релизе Агентства ООН по делам беженцев в понедельник.

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