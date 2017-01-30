События

18:30 30.01.2017

Курц ввиду обострения ситуации на Донбассе призывает стороны к полному соблюдению Минских соглашений

Действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил обеспокоенность из-за нынешней ситуации на Донбассе и призвал стороны к полному соблюдению Минских договоренностей.

"Обеспокоен нарушениями режима прекращения огня в выходные дни в Восточной Украине. Стороны должны в полной мере соблюдать режим прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями", - написал С.Курц в микроблоге в Твиттере.

Как сообщал штаб АТО, за прошедшие сутки, 29 января, боевики совершили 56 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по всей линии разграничения в зоне АТО. На донецком направлении в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать позиции украинских военных.

По данным Минобороны, в результате за минувшие сутки пятеро военнослужащих ВСУ погибли, еще 14 получили ранения и травмы в зоне АТО, причем подавляющее большинство понесенных потерь приходится на бои в Авдеевке.

Прокуратура Донецкой области сообщила, что боевики нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки. В результате обстрела трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения.

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