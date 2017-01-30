Следствие по делу Януковича не может быть завершено без допроса экс-президента и ответа Генпрокуратуры РФ на запрос Украины

Досудебное расследование по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича не может быть завершено, поскольку запрос на международную правовую помощь к Генеральной прокуратуре РФ до сих пор находится на этапе выполнения, и самому В.Януковичу не вручено подозрение, заявляет адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

"Следователь объявил о своем желании завершить, однако защита это отвергла, сделав соответствующие письменные заявления с пометками в соответствующих материалах дела о том, что следствие до этого времени не может считаться завершенным… пока не будет допрошен Виктор Янукович и выполнен запрос Украины к российской стороне, который находится на стадии выполнения ", - сказал В.Сердюк журналистам в понедельник в Киеве.

Он также опроверг слова прокурора отдела Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко о том, что защита В.Януковича отказалась ознакомиться с материалами досудебного расследования в уголовном производстве о государственной измене экс-президента. "Слова прокурора Кравченко, сказанные на брифинге, полностью опровергаю. Следствие по данному делу не может считаться завершенным, поскольку не выполнены необходимые действия, которые сейчас находятся на выполнении в Генеральной прокуратуре РФ", - сказал адвокат.

В.Сердюк отметил, что в своем ответе Генпрокуратура РФ указала, что запрос на международную правовую помощь находится на стадии выполнения. "До завершения выполнения данного запроса следствие не может быть завершено в соответствии с требованием закона. Не допрошен Виктор Янукович, не вручено сообщение о подозрении, он не обрел статус подозреваемого лица по данному делу", - пояснил защитник.

Кроме того, В.Сердюк напомнил, что 25 января заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос продлил сроки следствия по данному делу до 28 марта сего года.