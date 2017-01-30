РФ отказалась помочь Украине во вручении подозрения Януковичу в деле о госизмене - прокурор

Российская Федерация отказалась содействовать Украине во вручении подозрения по делу о государственной измене экс-президенту Украины Виктору Януковичу в рамках процедуры международно-правовой помощи, заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

"Они отказали нам в исполнении международно-правового запроса по вручению письменного подозрения. Из Российской Федерации нам прислали письмо, что они не будут выполнять запрос о международно-правовой помощи", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Р.Кравченко отметил, что сторона обвинения выполнила все требования статьи 42 Уголовного процессуального кодекса Украины о направлении и вручении письменного подозрения.

"Мы направили на все известные адреса проживания и местонахождения подозреваемого Януковича, также письменные подозрения были переданы для вручения Януковичу его защитникам, а также направлены все письменные подозрения на все возможные адреса проживания и местонахождения защитников", - добавил прокурор.