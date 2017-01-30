События

17:45 30.01.2017

Пенсии жителям неподконтрольных территорий Донбасса выплатят после их освобождения

Министерство социальной политики Украины заявляет, что пенсии жителям неподконтрольных территорий Донбасса будут выплачены после их освобождения, необходимые для этого средства есть в бюджете Пенсионного фонда.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, гражданам Украины, которые остались на неконтролируемой властью территории, начисляются все социальные выплаты, в том числе пенсии, но выплачиваться они будут только после освобождения от террористов и взятия этой территории под контроль государства.

"Пенсионные выплаты будут восстановлены в полном объеме с момента прекращения их выплаты. Средства на выплату пенсий указанной категории пенсионеров предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда Украины", - сказано в сообщении со ссылкой на заместителя министра социальной политики Виталия Мущинина.

По словам замминистра, приостановлено осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

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