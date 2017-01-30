Пенсии жителям неподконтрольных территорий Донбасса выплатят после их освобождения

Министерство социальной политики Украины заявляет, что пенсии жителям неподконтрольных территорий Донбасса будут выплачены после их освобождения, необходимые для этого средства есть в бюджете Пенсионного фонда.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, гражданам Украины, которые остались на неконтролируемой властью территории, начисляются все социальные выплаты, в том числе пенсии, но выплачиваться они будут только после освобождения от террористов и взятия этой территории под контроль государства.

"Пенсионные выплаты будут восстановлены в полном объеме с момента прекращения их выплаты. Средства на выплату пенсий указанной категории пенсионеров предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда Украины", - сказано в сообщении со ссылкой на заместителя министра социальной политики Виталия Мущинина.

По словам замминистра, приостановлено осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.