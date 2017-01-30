Защита Януковича отказалась приступить к ознакомлению с материалами досудебного расследования по делу о госизмене

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича отказалась ознакамливаться с материалами досудебного расследования в уголовном производстве о государственной измене, заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

"Сегодня начался процесс ознакомления с материалами досудебного расследования и доказательствами, собранными во время досудебного расследования. Сегодня защитниками начато ознакомление с указанными материалами и доказательствами. Но сегодня они отказались начать ознакомление с материалами", - сообщил он на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам Р.Кравченко, защитникам В.Януковича вручены повестки, чтобы они явились в суд для ознакомления с материалами досудебного расследования с 31 января по 3 февраля, а также 6-8 февраля текущего года. "Мы считаем, что эти сроки достаточны для ознакомления защитников", - сказал прокурор.

Р.Кравченко также считает, что адвокатам В.Януковича, как профессионалам, должно хватить 10 дней для ознакомления с материалами дела.

Он также сообщил, что в данном деле есть более 30 свидетелей, которые, по его словам, предоставят суду "очень важные показания".

Р.Кравченко также заявил, что если защита В.Януковича будет затягивать процесс ознакомления с материалами, то прокуратура намерена подать ходатайство в Печерский районный суд г.Киева, чтобы тот установил достаточные для ознакомления сроки.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры о даче разрешения на проведение в отношении В.Януковича процедуры специального (заочного) досудебного расследования в деле о государственной измене.

В.Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

27 января прокурор Р.Кравченко сообщил, что Генпрокуратура Украины вручит защите В.Януковича уточненное подозрение в госизмене.

В то же время адвокат беглого президента Виталий Сердюк сообщил, что Генпрокуратура Украины продлила до 28 марта 2017 года специальное досудебное расследование против В.Януковича. При этом он указал, что уточненное уведомление о подозрении, которое не было принято адвокатом, должно быть вручено на территории РФ.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Генпрокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене В.Януковича в феврале 2017 года.