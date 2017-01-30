События

17:27 30.01.2017

В Турции начали судить 270 предполагаемых участников попытки госпереворота

Судебный процесс по делу 270 человек, обвиняемых в проведении неудавшейся попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года, стартовал в понедельник в городе Измир, сообщают турецкие СМИ.

Главным фигурантом дела считают проживающего с 1999 года в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. По версии следствия, именно он руководил участниками попытки переворота. Сам Ф.Гюлен все обвинения решительно отрицает. Судить его будут заочно, поскольку Анкара пока не может добиться экстрадиции проповедника.

Обвиняемым грозит пожизненное заключение, если их вина будет доказана, сообщает газета "Хюрриет".

Ожидается, что судебный процесс продлится два месяца. Ранее в Турции суды уже рассматривали дела, связанные с прошлогодней попыткой переворота, однако слушания в Измире - намного масштабнее.

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