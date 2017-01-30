Около 50 млн грн выделено для Яворовского полигона – Полторак

Около 50 млн грн выделено на улучшение материально-технической базы Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове (Львовская обл.), сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны, глава ведомства в рамках поездки во Львовскую область осмотрел ход выполнения работ и отметил, что согласно программе, до 2020 года на территории полигона планируется создать центр подготовки по стандартам НАТО.

"Новая учебно-материальная база дает возможность приступить к подготовке 6-го батальона по стандартам НАТО, это начнется уже 2 февраля", - также сообщил С.Полторак.

Кроме того, на Яворовском полигоне глава украинского оборонного ведомства провел встречу с новоназначенным министром охраны края Литвы Раймундасом Кароблисом. С.Полторак поблагодарил литовскую сторону за поддержку Украины.

"С Литовской Республикой у нас сложились очень хорошие отношения. С первого дня российской агрессии Литва оказывала помощь Украине. Это первая и единственная страна мира, которая предоставила нам стрелковое оружие и боеприпасы", - подчеркнул министр, выразив также благодарность литовским инструкторам, которые обучают украинских бойцов.

Обращаюсь к литовскому коллеге, он сказал: "От визита министра охраны края Литовской Республики мы ожидаем расширения двустороннего сотрудничества".