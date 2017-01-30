События

17:05 30.01.2017

Высшая квалифкомиссия судей 7-9 февраля примет решения по документам от НАБУ о коррупционных рисках кандидатов в Верховный суд

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) 7-9 февраля примет решение по документам, предоставленным Национальным антикоррупционным бюро Украины, относительно коррупционных рисков кандидатов на должности судей обновленного Верховного суда Украины, претендентов, к которым будут вопросы, не допустят к тестированию, считает глава Верховного суда Ярослав Романюк.

"НАБУ завершило спецпроверку по претендентам на должности судей, передало материалы в Высшую квалифкомиссию судей. ВККС 7, 8 и 9 февраля будет принимать решение по результатам документов, переданных НАБУ, относительно возможности допуска претендентов к конкурсным процедурам, которые намечены на 16 и 21 февраля",- рассказал он на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Глава Верховного суда Украины отметил, что если по коррупционным рискам кандидата ВККС придёт к выводу, что нет смысла проверять уровень теоретических знаний или практических навыков, то будет приниматься решение об отказе в допуске к тестированию.

"Как это будет по конкретным персоналиям - я сказать конкретно не могу... Решения принимает Высшая квалифкомиссия", - сказал он, пояснив, что документы спецпроверки должны стать частью судейского досье и претендент на должность судьи сможет с ними ознакомиться.

Таким образом, по словам главы Верховного суда, претенденты с коррупционными рисками не будут допущены к участию в тестировании.

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