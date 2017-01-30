События

16:44 30.01.2017

Почти 4 тыс. жалоб от жителей Донбасса поступило в ЕСПЧ

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около 4 тысячи заявлений от украинцев из Донецкой и Луганской областей, в первую очередь, в этих жалобах речь идёт о материальном ущербе.

"На втором месте (по обращениям украинцев в ЕСПЧ - ИФ) - 22% - обращения от лиц, которые понесли потери, в первую очередь, имущественные, связанные с событиями на востоке нашей страны, где проводится АТО", - сказал глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк в понедельник на брифинге в Киеве.

Он отметил: "С этого региона (как называют ОРДЛО) на сегодняшний день накопилось уже 3900 заявлений, в которых граждане Украины обращаются в ЕСПЧ".

Всего, по словам Я.Романюка, на рассмотрении ЕСПЧ на конец минувшего года находилось почти 80 тысяч жалоб, из которых более 18 тысяч - от Украины.

Он пояснил, что 56% заявлений, с которыми украинцы обращаются в ЕСПЧ, касаются длительного или полного невыполнения решений национальных судов и Европейского суда. Глава Верховного суда Украины напомнил, что обеспечение выполнения решений судов - это сфера ответственности исполнительной власти, в частности, Министерства юстиции.

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