Януковичу в Украине ничего не угрожает, заверили в Главной военной прокуратуре

Прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко уверяет, что подозреваемому экс-президенту Виктору Януковичу в Украине ничего не угрожает.

"Подозреваемому Януковичу ничего не угрожает - его жизни и здоровью на территории Украины. И как процессуальный руководитель представления по данному уголовному производству, я гарантирую безопасность и круглосуточную охрану подозреваемому Януковичу", - цитирует прокурора интернет-издание "Украинская правда" в понедельник.

По словам Р.Кравченко, поскольку В.Януковича подозревают в особо тяжких преступлениях, то его присутствие в Киеве необходимо. "Только подозреваемый Янукович должен находиться в суде украинском. Это официальная позиция ГПУ", - сказал прокурор.

Он считает, что жизни В.Януковича в Украине ничего не угрожает.