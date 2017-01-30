События

16:31 30.01.2017

Януковичу в Украине ничего не угрожает, заверили в Главной военной прокуратуре

Прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко уверяет, что подозреваемому экс-президенту Виктору Януковичу в Украине ничего не угрожает.

"Подозреваемому Януковичу ничего не угрожает - его жизни и здоровью на территории Украины. И как процессуальный руководитель представления по данному уголовному производству, я гарантирую безопасность и круглосуточную охрану подозреваемому Януковичу", - цитирует прокурора интернет-издание "Украинская правда" в понедельник.

По словам Р.Кравченко, поскольку В.Януковича подозревают в особо тяжких преступлениях, то его присутствие в Киеве необходимо. "Только подозреваемый Янукович должен находиться в суде украинском. Это официальная позиция ГПУ", - сказал прокурор.

Он считает, что жизни В.Януковича в Украине ничего не угрожает.

ВАЖНОЕ

Бои под Авдеевкой не прекращаются

Полиция зафиксировала повреждение одного рельса неподалеку акции блокады железнодорожного пути Луганской области

Генпрокуратура должна принять решение об экстрадиции в РФ экс-бойца АТО Церцвадзе в течение 40 суток

Информация о минировании Харьковской ОГА не подтвердилась

Пятеро бойцов ВСУ погибли, 14 ранены в боях за авдеевскую "промку" за минувшие сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

В Нигерии скончался проповедник, у которого было около ста жен

Почти 4 тыс. жалоб от жителей Донбасса поступило в ЕСПЧ

ОГА передала Львову участок под строительство комплекса по утилизации и переработке отходов

Больницу в Авдеевке обеспечили электрогенератором

Янукович заявляет, что готов сотрудничать с украинским следствием на территории РФ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в чернигове
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА