Замглавы КГГА о рекламных конструкциях: Лицо города надо менять

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Алексей Резников уверен, что ко времени провидения международному песенному конкурсу "Евровидение-2017" будет решен вопрос размещения рекламных конструкций.

"Лидеры рекламного рынка согласны, что лицо города надо менять. Они согласны на саморегулирование и сейчас мы отрабатываем пилотный проект к "Евровидению-2017", в рамках которого будут выбраны несколько мест концентрации, где есть перебор с рекламными конструкциями. Вместе с операторами мы разработаем схемы, отображающие правильное размещение рекламных средств, и к песенному конкурсу покажем, как сотрудничает город и бизнес", - цитируют слова А.Резникова в пресс-службе КГГА.

Как сообщалось, столичные власти разрабатывают проект решения "О внесении изменений в концепцию развития внешней рекламы в Киеве".

Так, проект новой редакции концепции размещения внешней рекламы предусматривает запрет на размещение рекламных конструкций на расстоянии ближе 10 м к границам перекрестков улиц, наземных пешеходных переходов и выездов к придомовым территориям.

Кроме того, предлагается запретить размещение рекламных конструкций на пешеходных и велосипедных дорожках, аллеях, на распределительных полосах шириной менее 2 м, на расстоянии менее 30 м от остановок общественного транспорта.

Предлагается также регламентировать расстояние между рекламными конструкциями одного типа, ввести понятие "защитной зоны рекламной конструкции", радиус которой соответствует половине регламентируемого расстояния.