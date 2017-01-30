События

14:26 30.01.2017

Замглавы КГГА о рекламных конструкциях: Лицо города надо менять

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Алексей Резников уверен, что ко времени провидения международному песенному конкурсу "Евровидение-2017" будет решен вопрос размещения рекламных конструкций.

"Лидеры рекламного рынка согласны, что лицо города надо менять. Они согласны на саморегулирование и сейчас мы отрабатываем пилотный проект к "Евровидению-2017", в рамках которого будут выбраны несколько мест концентрации, где есть перебор с рекламными конструкциями. Вместе с операторами мы разработаем схемы, отображающие правильное размещение рекламных средств, и к песенному конкурсу покажем, как сотрудничает город и бизнес", - цитируют слова А.Резникова в пресс-службе КГГА.

Как сообщалось, столичные власти разрабатывают проект решения "О внесении изменений в концепцию развития внешней рекламы в Киеве".

Так, проект новой редакции концепции размещения внешней рекламы предусматривает запрет на размещение рекламных конструкций на расстоянии ближе 10 м к границам перекрестков улиц, наземных пешеходных переходов и выездов к придомовым территориям.

Кроме того, предлагается запретить размещение рекламных конструкций на пешеходных и велосипедных дорожках, аллеях, на распределительных полосах шириной менее 2 м, на расстоянии менее 30 м от остановок общественного транспорта.

Предлагается также регламентировать расстояние между рекламными конструкциями одного типа, ввести понятие "защитной зоны рекламной конструкции", радиус которой соответствует половине регламентируемого расстояния.

ВАЖНОЕ

Боевики ведут обстрелы Авдеевки из запрещенного оружия

Януковичу в Украине ничего не угрожает, заверили в Главной военной прокуратуре

Бои под Авдеевкой не прекращаются

Полиция зафиксировала повреждение одного рельса неподалеку акции блокады железнодорожного пути Луганской области

Генпрокуратура должна принять решение об экстрадиции в РФ экс-бойца АТО Церцвадзе в течение 40 суток

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 50 млн грн выделено для Яворовского полигона – Полторак

Высшая квалифкомиссия судей 7-9 февраля примет решения по документам от НАБУ о коррупционных рисках кандидатов в Верховный суд

В Нигерии скончался проповедник, у которого было около ста жен

Почти 4 тыс. жалоб от жителей Донбасса поступило в ЕСПЧ

ОГА передала Львову участок под строительство комплекса по утилизации и переработке отходов

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА