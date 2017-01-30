Информация о минировании Харьковской ОГА не подтвердилась

Полиция не обнаружила взрывных устройств в здании Харьковской областной государственной администрации.

"В течение нескольких часов сотрудники полиции осмотрели почти 500 кв. м здания… Никаких взрывных устройств или веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в понедельник.

Правоохранители проводят необходимые розыскные мероприятия, чтобы установить, кто сделал ложное сообщение о минировании.

Как сообщалось, информация о том, что в здании Харьковской ОГА заложена взрывчатка поступила в полицию в понедельник около 10:30.