Апелляционный суд перенес на 9 февраля рассмотрение жалобы прокуратуры на отказ отстранить Охендовского

Апелляционный суд Киева перенес на 9 февраля рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Соломенского районного суда Киева от 21 декабря 2016 года об отказе в отстранении от должности председателя Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского.

Заседание перенесено из-за болезни одного из членов коллегии судей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Андрей Смирнов в понедельник.

Как сообщалось, 21 декабря 2016 года Соломенский суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в отстранении М.Охендовского от занимаемого поста. При этом в этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля.