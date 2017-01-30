Пятеро бойцов ВСУ погибли, 14 ранены в боях за авдеевскую "промку" за минувшие сутки

Пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще четырнадцать получили ранения и травмы за прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе, при чем подавляющее большинство понесенных потерь приходится на бои в Авдеевке, сообщает спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, по предварительной информации, пять украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы. Почти все потери украинские войска понесли во время тяжелых боев в Авдеевке", - сказал он на брифинге в понедельник днем в Киеве.

Спикер Минобороны Украины напомнил, что интенсивные боевые действия начались в районе Авдеевки около 5 утра воскресенья, когда противник начал массированные обстрелы украинских позиций из минометов и ствольной артиллерии, после чего боевики перешли в наступление и атаковали позиции АТО двумя штурмовыми группами, однако отступили.

"Развивая успех и предупреждая дальнейшие агрессивные действия боевиков, силы АТО овладели одной из передовых позиций НВФ. Впоследствии противник совершил еще одну попытку наступления, которая также потерпела фиаско. После этого враг не пытался атаковать, сосредоточившись на стрельбе из тяжелого вооружения", - напомнил А.Мотузяник.

Вместе с тем, проинформировал спикер украинского оборонного ведомства, во время боев за Авдеевскую промзону противник активизировался на флангах. Так, во время утренних сумерек противник пытался атаковать силы АТО, занимающие позиции между Каменкой и н.п.Крутая Балка. Бой длился один час. Через несколько часов в этих же рубежах, НВФ организовали 2 минометных обстрела, выпустив более 30 мин.

Несколько позже, после 13.00 воскресенья, боевики атаковали позицию "Шахта Дутовка" со стороны поселка Спартак. "Это был отвлекающий удар, чтобы распылить силы АТО, и усложнить управление войсками в боях за Авдеевскую промзону. Эта агрессивная провокация также завершилась неудачно для боевиков", - сказал А.Мотузяник.

В итоге, подытожил он, в минувшее воскресенье бой за Авдеевскую промзону продолжался непрерывно в течение 19 часов. "При этом, по подсчетам штаба, было выпущено несколько сотен снарядов и мин. Боевые действия не завершились, а продолжились и сегодня. Точно известно, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы сил АТО из минометов, танков и пушек, и подтянули к фронту реактивную артиллерию", - сообщил спикер Минобороны Украины.

Он также проинформировал, что по подсчетам военной разведки (ГУР Минобороны), в воскресенье в Авдеевской промзоне противник понес тяжелые потери: "15 оккупантов ликвидировано, 24 – ранены". Среди погибших членов НВФ, напомнил А.Мотузяник, комбат боевиков - Иван Балакай (позывной "Грек").

Кроме тяжелых боев в Авдеевке, обострилась обстановка и в других районах. В Троицком, Зайцево, Верхнеторецком и Опытном боевики организовали мощные минометные обстрелы. Все они произошли во второй половине дня. Также от укреплений противника "Вольво-центр" к украинским позициям в Песках выдвинулся танк, и почти час вел огонь.

Отвечая на вопрос о ситуации в Авдеевке по состоянию на понедельник, А.Мотузяник сообщил: "Ситуация в Авдеевской промзоне сложная. Враг продолжает обстреливать наши позиции с применением тяжелой артиллерии и минометов. Однако наши военнослужащие находятся на своих позициях и готовы дать отпор врагу".

Ранее в пресс-центре штаба АТО сообщали, что в результате вражеских обстрелов в понедельник утром в районе Авдеевки погибли двое украинских военнослужащих и еще пятеро получили ранения.

В ходе брифинга А.Мотузяник подтвердил, что в ходе боев в Авдеевской промзоне украинские военнослужащие взяли в плен 3-х боевиков, двое из которых скончались во время захвата. "Эта информация соответствует действительности. На сегодняшний день в плену находится один член незаконных вооруженных формирований", - сказал спикер Минобороны Украины по вопросам АТО.