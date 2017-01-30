В Украине в ближайшие сутки на востоке сохранится мороз, на западе немного потеплеет

В Украине в ближайшие сутки 31 января погоду будет определять гребень восточного антициклона и холодная воздушная масса, хотя контраст температуры будет довольно значительным, сообщает Укргидрометцентр.

Наиболее низкая температура ожидается на востоке Украины, наиболее высокая - на западе и юго-западе. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 5-10° мороза; в большинстве районов Левобережья ночью 21-27°, днем 11-16° мороза; на западе страны, юге Одесской области и в Крыму ночью 7-12°, днем 1-6° мороза.

В Киеве 31 января без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 15°, днем 5-7° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 января самая высокая температура днем была 8,1° в 2015 году, самая низкая ночью -25,2° в 1954 году.

В Украине 1 февраля без осадков, лишь в Карпатах и Закарпатье ожидается небольшой снег с дождем, гололёд. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11° мороза, в большинстве областей Левобережья 12-17°, в Харьковской и Луганской областях 17-22° мороза; днём 1-6°, на востоке до 10° мороза, на западе и юге от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве 1 февраля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 2-4° мороза.