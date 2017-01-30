Двое погибли, пятеро ранены в районе Авдеевки с утра в понедельник

Двое украинских военнослужащих погибли и пятеро получили ранения в результате обстрела боевиками позиций Вооруженных сил Украины вблизи г.АвдеевкаДонецкой области в зоне проведения антитеррористической операции, сообщили в штабе АТО.

По информации пресс-центра штаба АТО, которая в понедельник опубликована на официальной странице в Фейсбук, ситуация на донецком направлении вблизи Авдеевки остается напряженной. Утром противник продолжил обстрелы из танков и артиллерии. Огонь по позициям Вооруженных сил Украины велся из населенного пункта Яковлевка и района Спартака.

"Около 10:30 обстрел из тяжелого вооружения прекратился, но беспокоящий огонь из стрелкового оружия продолжается до сих пор. Двое наших бойцов погибли, пятеро ранены", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Как сообщил штаб АТО в понедельник утром, за прошедшие сутки, 29 января боевики совершили 56 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по всей линии разграничения в зоне АТО. На донецком направлении в районе Авдеевки боевики в воскресенье дважды пытались штурмовать позиции украинских военных. В результате за минувшие сутки 5 украинских военнослужащих погибли, 9 – ранены, 4 были травмированы.

В свою очередь прокуратура Донецкой области сообщила, что боевики "ДНР" нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки. В результате обстрела трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела.