События

12:57 30.01.2017

Один из пострадавших в результате взрыва баллона в Харьковской области умер в больнице

Умер 52-летний мужчина, пострадавший в результате взрыва с последующим пожаром, который произошел в субботу в с.Слобожанское (Харьковская обл.),

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на больницу скорой и неотложной помощи, мужчина скончался в понедельник около 11:00.

"Он умер. Состояние женщины - тяжелое, остальных пострадавших – критичное", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, днем в субботу, 28 января, в квартире пятиэтажного жилого дома в пгт. Слобожанское (Змиевский район, Харьковская обл, бывший Комсомольск) произошел взрыв с последующим пожаром, в результате которого пострадали 5 человек. Женщина (1993 года рождения) с ожогами 50% тела 2-3 степени, верхних и нижних конечностей, с резаными ранами правой голени и закрытым переломом носа госпитализирована в ожоговое отделение больницы скорой помощи Харькова.

Позднее туда же доставили четверых мужчин (1965, 1973 года рождения и двоих 1993 года рождения) в крайне тяжелом состоянии.

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