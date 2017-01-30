СБУ отвергает обвинения в коммерческой заинтересованности торговли с "ДНР/ЛНР"

Служба безопасности Украины осуждает популистские действия политиков, организовавших блокирование движения железнодорожного транспорта из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и категорически исключает собственную заинтересованность в торговле с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

"В последнее время некоторые политики, прикрываясь патриотическими лозунгами "остановки торговли с оккупантами", которая якобы крышуется СБУ, пропагандируя введение режима "экономической блокады", организовали блокирование движения железнодорожного транспорта в и из отдельных районов Донецкой и Луганской областей… Служба безопасности Украины категорически отвергает любые обвинения в коммерческой заинтересованности торговли с "ДНР/ЛНР". Служба осуждает популистские действия отдельных политиков, которые основываются на введении в заблуждение и манипулировании сознанием граждан", - говорится в заявлении СБУ относительно блокирования движения железнодорожного транспорта.

В заявлении отмечается, что временный порядок контроля за перемещением транспортных средств и грузов через линию соприкосновения регламентирует перемещение товаров с/на неконтролируемые территории железнодорожным транспортом через определенные контрольные пункты въезда-выезда.

"Предоставление соответствующих разрешений субъектам хозяйствования осуществляется Координационным центром, в состав которого входят представители многих ведомств, в том числе СБУ, после соответствующего представления в Государственную фискальной службы Украины", - говорится в заявлении.

В СБУ также подчеркивают, что товары, поставки которых якобы блокируют отдельные политики, запрещены к перемещению через линию разграничения, некоторые из них могут поставляться исключительно в виде гуманитарных грузов.