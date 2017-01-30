Блокирование ж/д движения на Донбассе имеет признаки совершения ряда преступлений, наносит прямой ущерб Украине

Блокирование активистами и политическими деятелями перемещения товаров с/на неконтролируемые территории Донбасса железнодорожным транспортом через определенные контрольные пункты въезда-выезда имеет признаки противоправной деятельности, наносит прямой ущерб государству и создают предпосылки к срыву функционирования энергосистемы страны, заявляют в СБУ.

В заявлении СБ Украины, обнародованном в понедельник на сайте спецслужбы, отмечается, что блокирование железнодорожного движения имеет признаки совершения противоправной деятельности согласно статьям УКУ 278 "Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна", ст.279 "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", ст.280 "Принуждение работников транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей "УК Украины.

Кроме этого, говорится в документе, такие действий "создают предпосылки к срыву стабильного функционирования энергосистемы Украины (с учетом наличия в Украине 5 ТЭС, которые производят до 15% тепловой генерации, отсутствия поставок угля антрацитовой группы приведет к дефициту генерирующих мощностей в Объединенной энергетической системе Украины и заставит внедрить график "веерных" отключений потребителей".

Также, утверждают в СБУ, "блокирование наносит прямой ущерб государству", - с 25 января 2017г в ОРДЛО осталось 385 вагонов с 26,95тыс. тоннами угля общей стоимостью 35млн 35тыс. грн, больше чем 20 тыс. порожних вагонов, а также имущество ОАО "Укрзализныця".

В СБУ добавили, что блокирование ж/д перевозок на Донбассе "приведет к увеличению количества граждан, которые после потери ими рабочих мест, (обеспечивают существование почти 150тыс. человек) вынуждены будут, с учетом 40%-й недоукомплектованности в т.н. "Армейских подразделениях" ОРДЛО, вступить в ряды незаконных вооруженных формирований".

Действия по блокированию "отрицательно влияют на процесс освобождения заложников", заявили в украинской спецслужбе.