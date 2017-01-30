Спасатели тушили пожар на предприятии по переработке нефтепродуктов в Харьковской области

В поселке Золочев Харьковской области на ул.Разина, 8-Б на предприятии по переработке нефтепродуктов накануне вечером загорелась емкость с мазутом, пожар ликвидирован в понедельник утром.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, о пожаре на номер 101 сообщили случайные свидетели 29 января в 23:46.

"К месту вызова немедленно прибыли два отделения пожарно-спасательного подразделения № 52 из поселка Золочев и одна пожарная цистерна добровольной пожарной команды "Комбинат Рассвет", - сказано в сообщении.

Пожарные установили, что горит емкость с мазутом объемом 20 куб. м. В результате действия высокой температуры произошла ее разгерметизация. Мазут растекся на площадь 60 кв. м и также горел вокруг цистерны.

"Рядом на расстоянии меньше 2 м была расположена еще одна такая же емкость, которой угрожало открытое пламя. Также на объекте находилось еще 2 емкости по 10 куб. м с мазутом и 5 емкостей объемом 1 куб. м с отработанным мазутом. Они также попадали в зону опасности", - сказано в сообщении.

В связи с этим к тушению пожара были привлечены дополнительные силы: 4 пожарно-спасательных подразделения из г.Дергачи и Харькова.

Около 2:15, горение прекратилось. Окончательно ликвидация последствий пожара состоялась в 06:10.

Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.

В работах по тушению пожара были задействованы около 30 человек личного состава ГСЧС и команда добровольцев.