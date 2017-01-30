События

12:00 30.01.2017

Суд арестовал с правом залога пятерых участников группировки, занимавшейся угоном элитных авто

Печерский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога для организатора и четверых участников группировки, занимавшейся угоном элитных автомобилей.

"Организатор этой преступной группы - 37-летний бывший курсант милицейского вуза, решением Печерского районного суда Киева на два месяца находится под арестом с правом внесения 5 млн грн залога", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник.

Четверым участникам группировки также суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере от 800 тыс. до 3 млн грн.

"Правоохранители продолжают устанавливать потерпевших, которые стали жертвами преступной организации автоугонщиков-мошенников", - говорится в сообщении Нацполиции.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Национальная полиция Украины при содействии СБУ и Генеральной прокуратуры Украины разоблачила преступное объединение, которое специализировалось на угоне дорогих автомобилей с последующим возвратом за вознаграждение.

Группировка "работала" в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Только в 2016 году в Киеве этой "фирмой" было возвращено владельцам за вознаграждение 67 авто, похищенных другими преступными группировками.

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