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11:49 30.01.2017

В сети появились предварительные результаты голосования по проекту "Бюджет городских инициатив"

На сайте http://gurin.com.ua доступны предварительные результаты голосования по общественному проекту "Бюджет городских инициатив". Официальные результаты будут доступны только завтра - 31 января на официальном сайте проекта.

Так согласно данным сайта, первое место с 1946 голосами получил проект Відкрита політехнічна лабораторія «Lampa», которую активно продвигали студенты и выпускники Национального Технического Университета "КПИ".

Второе место Освітлення вул. Центральної - 1634 голоса.

Следующие 4 победителя так же представляют проекты КПИ:

3 Суспільна платформа Колізей КПІ - 1525 голосов

4 Публічний простір «Ламповий двір» в КПІ - 1505 голосов

5 Скелелазний зал «КПИскала» в КПІ - 1405 голосов

6 Ремонт футбольного поля НТУУ «КПІ» 1289 голосов

Общественный проект "Бюджет городских инициатив" является реализацией программы

бюджета участия. Бюджет участия - демократический процесс, который дает возможность каждому жителю участвовать в распределении средств местного бюджета через создание проектов для улучшения города и / или голосования за них.

Любой житель города может подать проект, связанный с улучшением жизни в городе, принять участие в конкурсе, победить в голосовании и наблюдать за тем, как его проект реализуют в рамках бюджета 2017 года.

Платформа «Общественный проект» позволяет участвовать в конкурсе, не выходя из дома: подать заявку можно on-line и отслеживать судьбу своего проекта прямо на сайте.

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