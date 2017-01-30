События

10:47 30.01.2017

Суд арестовал чиновников "Чернобыльского спецкомбината" с возможностью внесения залога

Должностные лица государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат", организовавшие схему отмывания государственных средств, уведомлены о подозрении в совершении преступления, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Печерским районным судом города Киева по ходатайству военной прокуратуры Центрального региона Украины, должностным лицам Государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога директору – 128тыс. грн и его заместителю 430тыс. грн", - говорится в обнародованном в понедельник утром сообщении.

Указанным лицам сообщено о подозрении ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере совершенное по предварительному сговору группой лиц и сопряженное с вымогательством).

Руководство госпредприятия организовало схему отмывания государственных средств при закупке горючего через частное общество, путем обеспечения его победы в тендере, и в последующем, поднятии стоимости горючего.

Во время передачи средств в размере почти полмиллиона гривен, были задержаны а саму "взятку" изъято.

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