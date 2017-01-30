Незаконный канал международной связи в районе АТО ликвидировала СБУ

Противоправную деятельность группы лиц, которые наладили незаконный канал международной связи на территории Старобельска Луганской области, пресекла Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

"Злоумышленники вмешивались в работу сетей электросвязи отечественных операторов сотовой связи с использованием GSM-шлюзов и технологии IP-телефонии. Это позволяло им показывать входящий международный трафик, в т.ч. с территории РФ и ОРДЛО, под видом национального соединения", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник пресс-центром СБ Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.361-2 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.