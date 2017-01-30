События

10:32 30.01.2017

Свыше 900 автомобилей скопились на КПВВ к утру понедельника

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО в понедельник утром находилось более 900 транспортных средств, сообщает Госпогранслужба Украины.

В обнародованной информации отмечается, что на КПВВ "Майорское" на въезд и выезд находились 150 и 200 автомобилей соответственно, в "Марьинке" - 100/150, в "Новотроицком" - 30/60 и в "Гнутово" - 150/70. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Вместе с тем, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 17,3 тыс. человек и 3,3 тыс. транспортных средств.

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